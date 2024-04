Les ministres des Affaires étrangères de l'Otan se réunissent pour discuter de l'aide à l'Ukraine

Les 32 ministres des Affaires étrangères de l’Otan sont réunis pour deux jours au siège de l’Alliance atlantique à Bruxelles. À la veille du 75e anniversaire de l’Alliance, ils ont décidé ce mercredi de prendre en main, à terme, l’aide directe apportée à l’Ukraine par le groupe de contact, dit groupe de Ramstein, dont la direction est exclusivement assurée pour l’instant par les États-Unis.

Mais la perspective d’une remise en cause de ce soutien américain en cas de retour de Donald Trump à la Maison Blanche pousse les alliés à vouloir assurer désormais ensemble ce soutien militaireLes ministres des Affaires étrangères de l'Otan posent lors de leur réunion aux côtés du secrétaire général Jens Stoltenberg à Bruxelles, le 3 avril 2024.Ce jeudi matin, une cérémonie marquera au siège de l’Otan le 75e anniversaire de la signature du traité de l’Atlantique Nord ou traité de Washington, rapport

