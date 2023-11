Les meilleurs volants pour les jeux de course

Le meilleur moyen de profiter d’un jeu de course passe clairement par l’achat d’un volant. Vous y gagnerez en performance, mais surtout en plaisir de jeu. Mais ce à condition d’acquérir un modèle qui correspond à vos attentes et à votre budget. Technologie, puissance, qualité du ressenti, nous faisons le point pour vous sur les meilleures références, du petit prix bien placé au modèle de compétition.

Nous vous indiquerons systématiquement les plateformes compatibles avec chaque modèle pour que vous puissiez profiter au mieux de Gran Turismo 7, Forza Horizon ou MotorSport, Assetto Corsa, iRacing, ou encore les séries F1, WRC ou Dirt. Du Rally à la GT, de la Formule 1 à la course rétro, bienvenue dans le monde merveilleux du simracing. Fana de véhicules qui volent ? Lisez donc notre comparatif des meilleurs joysticks et HOTAS. Et si elles ne sont certes pas idéales pour la simulation automobile, les manettes sont des accessoires indispensables pour les gamer

:

