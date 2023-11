Les meilleurs plans du Black Friday sur Amazon

Vous êtes intéressé par faire des économies lors du Black Friday mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? Devoir naviguer sur des dizaines de sites marchands pour découvrir potentiellement un produit qui vous intéresse peut vite décourager. Pour vous simplifier le travail, nous avons créé une liste mise à jour de façon régulière pour vous donner les meilleurs plans du marché. Amazon est omniprésent.

à 69 € au lieu de 109 €S’il ne durait qu’une seule journée à l’époque, le Black Friday sur Amazon a largement évolué pour tenir compte des comportements des clients. En France, le cyber-marchand adopte une nouvelle approche depuis trois ans : le Black Friday se tient officiellement sur 10 jours pour permettre à quiconque de découvrir des offres intéressantes. Il ne faut donc plus se précipiter sur la journée seule du Black Friday : les réductions sont publiées dès le premier jour (vendredi il y a 2 jours) et elles durent tout le long de l’opération – sous condition que le stock soit l





Les offres du Black Friday déjà disponibles sur Amazon

Le Black Friday sur Amazon : les offres sont en ligneCe matin, Amazon a lancé officiellement les hostilités : le Black Friday se tient jusqu’au 27 novembre et toutes les offres ont été mises en ligne. Le compte à rebours commence : les premiers arrivés seront les premiers servis. Le Black Friday sur Amazon est le plus grand temps fort de l’année pour le marchand américain. C’est un moment propice où les Français ont besoin de faire des cadeaux de Noël et où le budget est parfois un souci. Il a donc décidé de sabrer les prix de milliers de références, y compris les plus populaires. Les MacBook d’Apple, les Surface Pro, les PS5 ou encore les montres Garmin sont à des prix hallucinants. Ci-dessous, notre sélection pour ce vendredi.Le Black Friday évolue chaque année mais Amazon essaie de garder les codes qui marchent. En l’occurrence, il a décidé de conserver uniquement les offres en fil rouge et abandonner le système de ventes éclair. Cela fait que toutes les offres sont publiées dès ce vendredi 17 novembre. Avec le temps qui passe, il y a donc un risque de rupture – sans réapprovisionnement

Amazon Black Friday : les meilleures promos à ne pas rater !
High-tech, grooming, électroménager, mode… Découvrez les meilleures promos Amazon pour le Black Friday 2023 à ne surtout pas rater !

TOP 5 : voici les promos à ne pas manquer avant le Black Friday Amazon
Le Black Friday arrive dans quelques semaines et en attendant, on a déniché pour vous les meilleures affaires high tech sur Amazon. Retrouvez une enceinte connectée, un écran connecté, une caméra de surveillance, un casque Bluetooth à réduction de bruit et un aspirateur robot à prix fous.

Le Black Friday en France : les meilleures promotions smartphonesD’origine américaine, le Black Friday et sa cascade de bons plans s’exportent bien en France, pour le plus grand bonheur des chasseurs et chasseuses de promos. L'événement shopping est censé démarrer officiellement le 24 novembre. Dans les faits, les e-commerçants lancent les promotions en avance, dès le 17 pour Amazon, Fnac, Darty ou Cdiscount. Les bons plans se prolongent ensuite jusqu’à la fin du mois avec le Cyber Monday. Comme d’habitude, ce sera l’occasion pour de nombreuses enseignes de sacrifier les prix de nombreux produits high-tech. Que ce soit des smartphones, TV, écouteurs, casques, enceintes, ou de l'électroménager, les produits high-tech sont souvent les stars du Black Friday. Quelques smartphones sont actuellement en promotion chez Amazon, Fnac, Darty ou Cdiscount. Les marchands ont lancé timidement cette nouvelle édition du Black Friday, mais ils étoffent progressivement leurs catalogues. Pour vous aider à séparer le bon grain de l’ivraie, voici une sélection de toutes les meilleures promotions smartphones du Black Friday.

Les pièges et arnaques à éviter pendant les Black FridayPendant les Black Friday, il est évident que vous allez être nombreux à vous faire piéger. Cela peut être une simple erreur, vous pouvez par exemple suivre la recommandation d’un média qui n’a pas l’habitude de cet exercice tt qui va vous conseiller un mauvais produit ou une mauvaise promotion (ou les deux). Vous pouvez également tomber dans une arnaque, ou vous faire avoir par de fausses promotions. Bref, nous avons identifié 5 pièges et arnaques à éviter pour vos achats des soldes.

