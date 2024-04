Les meilleurs gestionnaires de mots de passe sécurisés en 2023

Le mot de passe reste notre manière principale de valider notre identité sur Internet. Et il est autant le protecteur de nos informations personnelles qu'un gros point faible si on ne respecte pas les recommandations pour sa création. Pour nous faciliter la vie, il est possible d'installer des gestionnaires de mots de passe afin de créer et de sauvegarder des mots de passe forts et aléatoires tout en les remplissant automatiquement sur les formulaires.

Parmi les meilleurs, découvrez Bitwarden et NordPass. Ils sont tous deux un très bon choix de gestionnaire de mots de passe sécurisé. Même s'ils diffèrent sur certains points, ils sont régulièrement tous deux actualisés et améliorés pour répondre aux demandes des utilisateurs. Et pour les deux logiciels, 2023 a assurément été l'année du passwordless. Bitwarden a acquis Passwordless

Gestionnaire De Mots De Passe Sécurité Bitwarden Nordpass Passwordless

