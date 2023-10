“Les meilleurs amants c’est…” : Hugo Manos se lâche dans TPMP et dresse son palmarès coquin

Il y a une chose que Cyril Hanouna ne peut s'empêcher de faire : questionner ses chroniqueurs sur leur vie privée et plus particulièrement sur leurs histoires amoureuses. Ce vendredi 27 octobre, dans l'émission de Touche pas à mon poste diffusée sur C8, l'animateur a évoqué une enquête menée sur les "langues les plus attirantes au monde".

"Tu es sortis avec quelles nationalités ?" demande Cyril Hanouna à Gilles Verdez. "Des mannequins américaines", répond ce dernier avant d'entrer dans les détails : "J'allais à la fin des défilés des mannequins à une époque (...). Je me faisais jeter 90 fois, mais deux ou trois fois ça marchait.

Hugo Manos sans filtre, il dévoile sa liste de conquête Hugo Manos n'hésite pas à entrer dans la conversation. "Les meilleurs amants, ce sont les italiens, ça c'est connu !", s'exclame le chroniqueur. "Pourquoi tu es déjà sorti avec un italien ?" le questionne Cyril Hanouna. headtopics.com

