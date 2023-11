Les meilleurs accords mets et vins pour déguster le Beaujolais nouveau

C'est une tradition automnale. Chaque année depuis plus de 70 ans, le troisième jeudi du mois de novembre marque le retour du Beaujolais nouveau. Mais à l'heure de se mettre à table, il peut parfois être difficile de savoir avec quoi déguster ce nouveau cru. Chefs restaurateurs, sommeliers et fromagers ont partagé à BFMTV.com ce qu'ils considèrent être les meilleurs accords mets et vins pour en profiter.

Volailles, tartares et viandes rôties "Quand on me dit Beaujolais, spontanément je pense aux volailles, cochonnades, viandes rôties", avance Philippe Faure-Brac, restaurateur et chef sommelier à la tête du Bistrot du Sommelier, dans le 8e arrondissement de Paris. "Le pâté en croûte, boudin noir et le tartare de bœuf ou de canard peuvent aussi être une bonne idée pour une assiette gourmande, surtout si vous y ajoutez quelques grenades

LATRİBUNE: Les villes les plus attractives pour les salariés et les chefs d'entreprisesPrès de quatre ans après la crise sanitaire, les salariés et les chefs d'entreprises se posent, encore et toujours, la même question : suis-je prêt à quitter mon lieu de vie pour un autre ? Une interrogation que se partagent également les professionnels comme l'opérateur de bureaux Newton Offices (40.000 m²) et le cabinet d'accompagnement à l'ancrage territorial, Stan. Aussi, ces deux sociétés ont-elles demandé à l'institut de sondage Odoxa et au cabinet d'audit KPMG de réaliser un « Observatoire des métropoles » afin de comprendre quelles villes sont les plus attractives. Lire aussiTaxe foncière : elle augmente dans les grandes villes, tirée par l'inflation Les enseignements de cette étude, dont La Tribune a pu prendre connaissance, sont éloquents : trois-quarts des employés interrogés sont prêts à s'installer dans une autre grande ville que la leur, mais pas n'importe laquelle. Bordeaux arrive en tête, suivie de Nice, Montpellier, Toulouse et enfin Marseille

LAPROVENCE: 'Il a fallu rééquilibrer les choses' : comment le beaujolais nouveau tente de redresser la barreIls arrivent ce jeudi 16 novembre sur nos tables. Les vins primeurs ont été les artisans de la renommée du Beaujolais… Et leurs mauvais génies. À force d’inonder la bistroterie de jus fait à la va-vite en quantité industrielle, l’exercice avait fini par lasser. Les vignerons tentent aujourd’hui de réinventer ce produit phare.

ACTUFR: Adoption du projet de loi sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchésL'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchés. Malgré l'opposition, le projet de loi reçoit l'aval définitif des députés. Le gouvernement espère faire baisser les prix en rayons pour les consommateurs.

LATRİBUNE: 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondationsLe gouvernement français promet 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondations dans le Nord et l'Ouest de la France. Ce fonds vise à couvrir les pertes de récolte et d'investissement non couvertes par les assurances.

LEPOİNT: Le rejet du Beaujolais nouveauOn boude le Goncourt parce que tout le monde en parle. On refuse d'aller voir ce film pour à peu près les mêmes raisons : le réalisateur et les acteurs occupent toutes les ondes et la critique unanime le loue. Ainsi, il a fallu à l'auteur de ces lignes une bonne vingtaine d'années pour découvrir queAlors, nous ne collerons pas au poteau d'infamie tous ceux qui se refusent à goûter le ou plutôt les beaujolais nouveau x sous prétexte que, dans les années 1990, ce vignoble s'est pris les pieds dans le pressoir. Oui, c'est vrai, ce fut un temps déraisonnable où on a tenu le consommateur pour une quiche. Mais qui se soucie vraiment du consommateur ? Dans le monde du vin, ils ne sont pas nombreux. Il n'est qu'à voir la multiplicité des appellations, ce labyrinthe infernal où même les professionnels finissent par s'égarer

LATRİBUNE: Le Beaujolais nouveau : une édition attendue💬 EN RÉGION - Viticulture: «Dans le Beaujolais, pas question d’arracher, nous sommes en sous-production Le principal défi des vins Beaujolais n’est pas celui de la demande, contrairement à d’autres vignobles, mais plutôt celui du rendement et du volume

