Les meilleures tablettes graphiques pour les dessinateurs et graphistes

Si les arts graphiques traditionnels ont encore de beaux jours devant eux, la démocratisation des ordinateurs a entraîné avec elle la popularisation du dessin numérique. Comme pour toute forme d’art, il est important de bien choisir ses outils. La tablette graphique est une bonne solution pour se lancer sans se ruiner.

Fonctionnant avec n’importe quel PC Windows ou Mac, elle remplace la souris par un stylet pour un dessin plus précis, tout en vous donnant accès à de nombreux styles de « brosses ». Les marques Wacom, Huion et XP-Pen dominent le marché et proposent de très nombreux modèles, avec ou sans écran. La tablette graphique est un outil maintenant bien installé et indispensable aux dessinateurs et graphistes. Nous avons été chercher les meilleures tablettes graphiques du moment, pour débutant comme pour utilisateur averti. Si vous commencez des études, notamment en graphisme ou en art, une bonne tablette graphique peut être trouvée en promotion lors du Black Friday





Frandroid » / 🏆 4. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Black Friday: ces produits sur lesquels les réductions de prix sont les plus intéressantesEn 2022, les e-commerçants ont proposé des baisses de prix moyens de 5% sur les smartphones, 7% sur les montres connectées et 11% sur les enceintes, d'après les données du comparateur Idealo.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75,4 Lire la suite »

Jusqu'à -50 % : découvrez les meilleurs bons plans Emma pour le Black MonthAttendez-vous à voir des offres extras défiler sur le site Emma Matelas lors de ce mois de novembre pour préparer la venue prochaine du Black Friday.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75,4 Lire la suite »

Black Friday Dyson : découvrez les meilleures offres sans attendreSi vous avez toujours voulu posséder un appareil Dyson, bonne nouvelle ! Pour le Black Friday, la marque vous propose trois bons plans.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75,4 Lire la suite »

Selon les thérapeutes, voici les problèmes cachés les plus récurrents chez les couplesAu sein des différents couples, il y a certaines choses que l’on ne se dit parfois pas. Des thérapeutes nous révèlent les plus fréquentes.

La source: bibamagazine - 🏆 72. / 22,5 Lire la suite »

Les villes les plus attractives pour les salariés et les chefs d'entreprisesPrès de quatre ans après la crise sanitaire, les salariés et les chefs d'entreprises se posent, encore et toujours, la même question : suis-je prêt à quitter mon lieu de vie pour un autre ? Une interrogation que se partagent également les professionnels comme l'opérateur de bureaux Newton Offices (40.000 m²) et le cabinet d'accompagnement à l'ancrage territorial, Stan. Aussi, ces deux sociétés ont-elles demandé à l'institut de sondage Odoxa et au cabinet d'audit KPMG de réaliser un « Observatoire des métropoles » afin de comprendre quelles villes sont les plus attractives. Lire aussiTaxe foncière : elle augmente dans les grandes villes, tirée par l'inflation Les enseignements de cette étude, dont La Tribune a pu prendre connaissance, sont éloquents : trois-quarts des employés interrogés sont prêts à s'installer dans une autre grande ville que la leur, mais pas n'importe laquelle. Bordeaux arrive en tête, suivie de Nice, Montpellier, Toulouse et enfin Marseille

La source: LaTribune - 🏆 11. / 81 Lire la suite »

Découvrez les communes du Lot les plus exposées aux pesticidesEn début d'année, l'association toulousaine Solagro a publié une carte sur l’exposition des communes aux pesticides. Dans le Lot, les voyants sont plutôt au vert. Excepté le sud du département, à la limite des départements du Tarn-et-Garonne et du Lot-et-Garonne.

La source: ladepechedumidi - 🏆 24. / 58,52 Lire la suite »