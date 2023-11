Les meilleures offres du Black Friday sur Amazon à ne pas rater ce mardi

Chaque jour réserve son lot de surprises lors du Black Friday. Amazon contribue amplement au succès de l’opération avec des milliers d’offres. On vous a sélectionné toutes celles à ne pas rater ce mardi. La majeure partie des internautes sont perdus quand il s’agit de dénicher les bonnes affaires du Black Friday sur Amazon. Le site regorge de milliers d’offres et il faut savoir faire du tri. Pour vous aider, nous tenons à jour une liste ci-dessous avec les deals à ne pas rater ce mardi.

En fonction du stock et des nouveautés qui arrivent sur la plateforme, cette sélection est mise à jour.à 199 € au lieu de 299 €Si vous avez quelques minutes devant vous ce mardi pour aller sur les principaux sites marchands et regarder ce qu’il s’y passe, c’est une bonne chose : chacun met en avant les meilleures offres du Black Friday sur sa page d’accueil ou sur une section dédiée. C’est le cas par exemple chez Amazon où un onglet spécial Black Friday Week est mis en avant. Vous pouvez aussi juste taper votre produit dans la barre de recherche des sites pour découvrir s’il est éligible à une offr





Le Black Friday sur Amazon : les offres sont en ligneCe matin, Amazon a lancé officiellement les hostilités : le Black Friday se tient jusqu’au 27 novembre et toutes les offres ont été mises en ligne. Le compte à rebours commence : les premiers arrivés seront les premiers servis. Le Black Friday sur Amazon est le plus grand temps fort de l’année pour le marchand américain. C’est un moment propice où les Français ont besoin de faire des cadeaux de Noël et où le budget est parfois un souci. Il a donc décidé de sabrer les prix de milliers de références, y compris les plus populaires. Les MacBook d’Apple, les Surface Pro, les PS5 ou encore les montres Garmin sont à des prix hallucinants. Ci-dessous, notre sélection pour ce vendredi.Le Black Friday évolue chaque année mais Amazon essaie de garder les codes qui marchent. En l’occurrence, il a décidé de conserver uniquement les offres en fil rouge et abandonner le système de ventes éclair. Cela fait que toutes les offres sont publiées dès ce vendredi 17 novembre. Avec le temps qui passe, il y a donc un risque de rupture – sans réapprovisionnement

