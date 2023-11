Les meilleures offres d'écouteurs Bluetooth True wireless pour le Black Friday

Nous avons déniché quelques nouvelles offres très intéressantes en ce début de Black Friday Week, notamment les AirPods Pro 2 USB-C avec chargeur MagSafe à 239 euros au lieu de 279 chez Amazon. Nous avons également ajouté les Pixel Buds Pro de Google à 170 euros, les Beats Studio Buds à 110 euros ou encore les Jabra Elite 3 à 50 euros, à retrouver en bas de page. Enfin, nous avons vérifié chaque offre présente dans ce guide afin de nous assurer qu'elles demeurent disponibles.

N'hésitez pas à revenir consulter notre guide régulièrement pour découvrir les nouvelles promotions ajoutées.Qui dit Black Friday dit très nombreuses promotions sur à peu près tous les rayons high-tech de vos enseignes favorites. Côté audio, c’est le bon moment pour dénicher une paire d’écouteurs Bluetooth True wireless à bon prix. Fnac, Darty ou Amazon proposent de belles références à prix cassé. AirPods, WH 1000XM4 ou 5 de Sony, Anker Soundcore, Jabra Elite… il y a vraiment de quoi se faire plaisir avec des modèles de grande qualit





MagazineCapital » / 🏆 2. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le Black Friday et le Green Friday : deux approches opposées du consumérismeLe Black Friday débute officiellement le 24 novembre prochain. Avec des ventes massives à cette période de l'année, c'est aussi un moyen pour certaines entreprises de se débarrasser de leurs invendus, sous couvert de promotions. La loi AGEC, adoptée en 2020, interdit aux entreprises de jeter leurs invendus : le Black Friday constitue donc le prétexte idéal pour se débarrasser de ces stocks à moindre coût. Le 25 novembre se tiendra donc un Black Friday parallèle, le Green Friday. Cette opération de sensibilisation sur le consumérisme regroupe 500 entreprises et associations qui défendent une activité durable et circulaire. C’est «important d'insister sur la possibilité d'accéder aux biens de consommation courante par de réelles alternatives responsables (réparation, réemploi, éco-conception)», précise dans un communiqué Jean-Paul Raillard, Président du Green Friday. Face à ce constat, les marketplaces semblent donc être l’alternative économique et écologique idéale pour le consommateur

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

NordVPN frappe extrêmement fort avec cette offre exceptionnelle juste avant le Black FridayPour des questions de sécurité et de confidentialité, utiliser un VPN lorsque vous naviguez sur Internet est une bonne idée. Découvrez ci-dessous les offres NordVPN.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75,4 Lire la suite »

NordVPN prend un mois d’avance sur le Black Friday et dégaine une offre intéressanteLe plus populaire des services de VPN parle déjà du Black Friday avec une offre dédiée et une belle réduction sur l'ensemble de ses abonnements.

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

NordVPN n'attend pas le Black Friday pour sortir sa nouvelle offre à prix fouIl n'est jamais trop tôt pour économiser et NordVPN le montre avec cette offre d'abonnement moins chère à long terme.

La source: Clubic - 🏆 9. / 83,16 Lire la suite »

Emma : dormez comme dans un palace et réinventez votre sommeil avec cette offre pré Black FridayEnseigne star dans l’univers de la nuit, Emma propose des produits de qualité. Lit, accessoires et ensembles complets font partie des articles proposés par la marque. Sur son site, vous pouvez retrouver plusieurs références à des prix pouvant être remisés jusqu’à -40 %. Présentation de deux bons plans Emma à ne pas rater.

La source: OuestFrance - 🏆 56. / 23,4375 Lire la suite »

NordVPN lance son offre Black Friday avec 3 mois offerts sur votre abonnementSi vous êtes à la recherche d’un VPN accessible à tout petit prix, c’est le moment de vous intéresser aux fonctionnalités de NordVPN. L’enseigne vient de lancer une nouvelle campagne promotionnelle à découvrir.

La source: laprovence - 🏆 31. / 52,36 Lire la suite »