Les meilleures adresses vegan du Sud-Ouest

De Bordeaux à Biarritz en passant par le Cap-Ferret, tour de table des meilleures adresses 100% vegan du Sud-Ouest qui imposent courageusement leur démarche cruelty-free dans une région réputée pour son opulente cuisine carnée. Les restaurants à Bordeaux Monkey Mood En tête-à-tête avec la charmante place Saint Michel, Monkey Mood revisite la cuisine indonésienne en version végétale.

Dans un décor exotique aux influences balinaises, on y déguste des traditionnels riz sautés et nasi goreng (riz frit), des brochettes d’aiguillettes végétales marinées au kecap manis à tremper dans une sauce onctueuse à base de cacahuète, des bowls de légumes colorés et une crème brûlée au pandan, plante exotique d’un vert intense. Mention spéciale pour le Jackburger et son bun au curcuma garni d'effilochés de jackfruit

