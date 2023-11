Les médecins franciliens de plus de 60 ans ont perdu l'espoir de trouver un successeur

Les représentants des médecins libéraux tirent la sonnette d'alarme. Leur inquiétude porte sur l'avenir des professionnels de plus de 60 ans, qui représentent 46 % des médecins libéraux d'Ile-de-France en exercice. Selon une enquête menée auprès de ces derniers par l'Union régionale des professionnels de santé (URPS) - qui représente les 20.

Ces médecins, qui se montrent si pessimistes, sont 59 % à être actifs non-retraités et 41 % à cumuler emploi et retraite. Ce sont majoritairement des spécialistes (57 %). « Sans eux, du jour au lendemain, l'accès aux soins s'effondre », rappelle l'URPS.

A ce stade, rappelle l'URPS, la seule mesure prise par les pouvoirs publics pour inciter ces médecins à poursuivre leur activité est l'exonération des cotisations retraite pour ceux qui exercent en cumul emploi-retraite intégral. Mais même cette mesure, entrée en vigueuren juin, est jugée trop restrictive par les professionnels puisqu'elle impose un plafond de 80.000 euros de revenus et est limitée à l'année 2023. headtopics.com

