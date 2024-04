Les médailles, bijoux intemporels aux nombreuses significations

Pavées, gravées, habillées d'or... Autant de pépites à porter autour de son cou pour doper son allure. Qu'elle soit piquée de diamants, fantaisie ou ornée d'une pierre de naissance, la médaille est un bijou intemporel aux nombreuses significations. Tantôt serti d'une initiale ou de son signe du zodiaque, tantôt fétiche ou évoquant un souvenir précieux, ce pendentif est celui qu'on aime porter à fleur de peau.

Exit les trésors surdimensionnés, ce joli porte-bonheur aux messages cachés est devenu la pièce iconique de la saison. Preuve avec Kaia Gerber ou Hailey Bieber pour ne citer qu'elles. Zoom sur les pépites solaires au charme minimaliste que l'on ne quittera plus. À priser seul ou en layering ! Plus de tendance bijou sur Vogu

Médailles Bijoux Tendance Charme Minimaliste Célébrités Kaia Gerber Hailey Bieber

