Les mécanismes génétiques des différences sexuelles dans les organes

Certaines différences entre mâles et femelles sont évidentes, et visibles à l’œil nu. Mais des variations sexuelles existent aussi dans les cellules d'organes non génitaux, comme le foie et les reins, qui expliquent que les organismes fonctionnent différemment selon le sexe de leur propriétaire.

Quels mécanismes permettent d'aboutir à cette différence ? À quel moment du développement ont-ils lieu ? Et pourrait-on en tirer des enseignements pour mieux traiter femmes et hommes, en fonction de leur sexe ?Une étude publiée début novembre dans la revue Science dévoile les mécanismes génétiques permettant d'acquérir ces particularités des cellules d'organes dimorphiques. Les chercheurs ont procédé à une étude génétique chez l'humain, le rat, la souris, le lapin, l'opossum, la poule et le poulet. Ils ont identifié les gènes sensibles à la différence sexuelle et ont repéré leurs lieux et moment d'expression dans cinq organes : le cerveau, le cervelet, le cœur, les reins et le foi





