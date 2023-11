Qu’on se le dise, les pulls ne sont pas réservés à l’automne et à l’hiver : ils sont un pilier de toute garde-robe qui se respecte et ce tout au long de l’année. De la maille, on en porte aussi au printemps et en été. Marinières légères ou pulls à mailles ajourées à porter avec du blanc ou sur un maillot de bain. Ou encore le petit cardigan qu’on enfile sur une robe ou un chemisier les jours où il fait un peu plus frais en avril ou en mai.

Et bien sûr, lorsque chutent les températures à l’automne, ou que s’abat brutalement le froid en hiver, les modèles les plus douillets et luxueux deviennent de véritables pièces maîtresses. D’où l’intérêt de savoir quelles sont les marques de pulls sur lesquelles on peut compter sur la durée. Quelles sont les marques de pulls à connaître cet automne ? Ralph Lauren Depuis 1967, Ralph Lauren est une référence en matière de basiques chics. L’iconique marque américaine crée des pulls aux mailles élaborées dans un large éventail de couleurs, parfaits pour toutes les occasion





