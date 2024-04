Les lycéens de Hanches décrochent le prix académique pour leur film sur le harcèlement scolaire

Après leur prix départemental mi-février, les lycéens de Hanches viennent de décrocher le prix académique annonce l'établissement avec leur film sur le harcèlement scolaire.

Rien n'arrête les élèves du lycée Joséphine-Baker de Hanches (Eure-et-Loir), le 'lycée du futur', inauguré à la rentrée de septembre 2023 ! L'établissement a en effet été retenu au mois de décembre dernier pour participer aux Jeux internationaux de la jeunesse à Athènes (Grèce) et ce sont quelque 130 établissements de 69 pays qui avaient déposé un dossier de candidature. Le lycée Joséphine-Baker est d'ailleurs le seul de l'académie Orléans-Tours a avoir été sélectionné ! Cette fois le lycée vient de décrocher un prix départemental grâce à ses élèves ambassadeurs et à l'équipe pHARe, le programme de lutte contre le harcèlement à l'école. Le prix national 'Non au harcèlement

