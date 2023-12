Les lutins farceurs de Noël

Sur les réseaux sociaux, dans les vitrines des magasins ou les rayons des grandes surfaces, des lutins du père Noël au bonnet rouge et à la face plastique et rubiconde essaiment. Depuis quelques années, ces lutins farceurs sont utilisés par des parents pour faire patienter leurs enfants jusqu'à Noël, grâce à un calendrier de l'avent à base de blagues.et vendu à plusieurs millions d'exemplaires, est bien rodé ; le marché, en plein essor.

L'idée : expliquer à ses enfants que les lutins du Père Noël, fatigués par une année de travail acharné, sont envoyés passerde décembre dans la maison d'un enfant sage. Mais ces lutins sont malicieux : simples peluches la journée, ils prennent vie une fois les enfants endormis pour faire des farces.lue quotidiennement au rituel de l'arrivée du lutin, annoncée par une lettre, tout un imaginaire est développ





