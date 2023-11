Les Los Angeles Lakers brisent leur série de défaites face aux Clippers après un duel haletant

Chargé de tuer le match, Reaves (15 points, 7 passes) a décalé Cam Reddish tout seul dans le coin droit. Le tir de l'ancien coéquipier de Zion Williamson à Duke a ricoché sur l'arceau mais Christian Wood (11 points, 10 rebonds), tout seul sous le cercle, s'est offert une claquette-dunk synonyme de victoire (130-125) à neuf secondes du terme.

En tête à l'entrée du « money-time » (114-106, 46e), ils ont assisté impuissant au show Paul George : huit points en 40 secondes, les trois derniers sur la ligne des lancers, pour égaliser (117-117, 48e).

Les deux équipes de Los Angeles se rejoignent au classement, chacune avec trois victoires pour deux défaites. Côté Clippers, les débuts de James Harden sont attendus avec impatience, lundi au Madison Square Garden contre New York.

Les Los Angeles Lakers affrontent les Los Angeles Clippers. Le match débutera à 3h10 et sera diffusé en direct sur SKWEEK.

Les Lakers cherchent à mettre fin à leur série de défaites face aux Clippers lors de ce match de la NBA. Les Clippers viennent de remporter une victoire contre Orlando et sont en back-to-back. Les Lakers sont favoris pour remporter leur troisième victoire de la saison, avec Anthony Davis qui devrait marquer au moins 25 points.

