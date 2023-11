Les jumeaux de L'amour est dans le pré : que sont-ils devenus ?

Souvenez-vous... Il y a 11 ans, le grand public découvrait deux nouveaux visages dans l'émission L'amour est dans le pré présentée par Karine Le Marchand sur M6. Un duo quasi insérable. Et pour cause ! En plus d'être jumeaux, les deux hommes travaillent ensemble dans la ferme familiale. À l'heure où la saison 18 de l'émission s'achève, Jo et Rémi Le Feuve ont accepté de nous recevoir à la ferme. L'occasion de prendre des nouvelles et d'évoquer leur situation amoureuse.

Le Ploërmelais : Regardez-vous toujours l'émission ? Êtes-vous assidus chaque lundi soir devant la télévision ? Jo et Rémi : Pas vraiment. Les années qui ont suivi notre passage, on regardait. Mais il faut bien avouer qu'on a lâché depuis quelques saisons déjà. 'Nous sommes toujours en contact avec certains candidats' Êtes-vous toujours en lien avec la production ? Rémi : On l'a été. On nous a contactés en 2020 pour participer à l'émission 'que sont-ils devenus' mais ce n'est pas allé plus loin. Par contre, nous sommes toujours en contact avec certains candidats de l'émissio





