Les Juifs de France ont besoin de sentir l’ensemble des Français solidaires

Comment exorciser les démons qui me rongent depuis le séisme qui a bouleversé ma petite vie de confort, depuis cette? J'ai commencé à le faire sur les réseaux sociaux, cet exutoire de l'inconscient. Je l'ai fait avec mon cœur, avec mes tripes, parce que j'étais atteint au plus profond de mon être.

Malgré mon âge, mon expérience et ma connaissance des réseaux, je pensais, je rêvais, d'être à l'unisson de mes concitoyens qui, croyais-je, ne pouvaient qu'être frappés de la même stupeur, du même effroi, face au, des femmes, des enfants, des vieillards, sortis de leur lit au petit matin par des assassins assoiffés de sang, munis de GoPro pour mieux exhiber leurs trophées : femmes éventrées, bébés...

