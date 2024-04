Les Journées européennes des métiers d’art célèbrent la Route Soulages

Depuis 2021, et l’inauguration de la « Route Soulages », censée faire artistiquement le lien entre Rodez, le musée Soulages, Salles-la-Source et Conques, des lieux sources d’inspiration pour Pierre Soulages, il n’y avait pas eu d’événements pour consacrer cette initiative.

Samedi 6 et dimanche 7 avril, à l’occasion des Journées européennes des métiers d’art (Jema), les musées Soulages et Fenaille, le musée départemental des arts et métiers traditionnels de Salles-la-Source et l’abbatiale de Conques s’associent afin de proposer un programme de découverte du geste, de l’outil, du travail de la main. Cette 18e édition des Journées européennes des métiers d’art est placée sous le signe de la transmission, du geste, de la minutie de l’artiste. D’ailleurs, Pierre Soulages s’est, tout au long, de sa longue carrière intéressé au geste manuel. Il a d’ailleurs créé ses propres outils, utilisés des matières brutes comme le brou de noix ou l’encr

