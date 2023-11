'Les JO de Paris en 2024 seront l’occasion de pratiques sociales pour le moins douteuses'

Le 1er mai 2021 ne pouvait pas être anodin : après plus d’un an de confinement, cette mobilisation intervient dans un contexte de net recul des libertés publiques puisqu’une loi liberticide pompeusement nommée « sécurité globale » vient d’être votée, et que par ailleurs cinq décrets d’extension du fichage policier ont été pris le 2 décembre dernier.

Qui mobiliserait les fonds nécessaires pour mener cette opération à bien ? Les entreprises elles-mêmes ? Voilà qui serait nouveau, surtout dans le contexte actuel.L’État ? Sur quel budget ? Étonnamment, rien n'est dit de cette question essentielle.

JO Paris 2024 : un « nettoyage social » en cours à Paris, dénoncent les associations humanitairesAlors que des actions contre les migrants ou les sans-abri ont déjà eu lieu dans la capitale et la région Île-de-France, les ONG s’attendent à d’autres arrêtés, notamment contre la mendicité ou les travailleuses du sexe. Lire la suite ⮕

L'équipe de France d'escalade se qualifie pour les JO de Paris 2024Quatre grimpeurs tricolores ont validé leur place en finale du tournoi européen de qualification pour Paris 2024, offrant une belle journée de compétition à l'équipe de France d'escalade. Deux femmes et deux hommes, membres de la jeune génération bleue, se sont imposés comme les favoris en survolant la demi-finale devant 1 500 spectateurs. Seulement deux billets pour les deux vainqueurs seront synonymes de JO l'été prochain. Lire la suite ⮕

Une jeune grimpeuse réunionnaise se qualifie pour les Jeux Olympiques de Paris 2024Oriane Bertone, 18 ans, originaire de l'île de la Réunion, obtient son ticket pour Paris 2024 en remportant la finale du combiné bloc-difficulté lors du Tournoi européen de qualification olympique. Elle domine largement ses concurrentes avec un total de 171,9 points. Après Bassa Mawem, elle devient la deuxième représentante française qualifiée pour les JO. Lire la suite ⮕

Sécurité renforcée pour les Jeux olympiques de 2024 à ParisGérald Darmanin a annoncé que les moyens de sécurité pour les Jeux olympiques de 2024 seront décuplés par rapport à la Coupe du Monde de Rugby. Il a souligné l'efficacité des mesures de sécurité lors de la Coupe du Monde de Rugby, avec 11 000 membres des forces de l'ordre mobilisés chaque jour. Lire la suite ⮕

Réquisition des logements étudiants pour les JO de Paris 2024Les étudiants dont le logement Crous sera réquisitionné pendant les JO de Paris 2024 recevront une indemnité de 100 euros et deux places pour assister à des épreuves olympiques. Certains étudiants jugent le dédommagement insuffisant et incompatible avec leur vie d'étudiant. Lire la suite ⮕

Sécurité renforcée pour les Jeux olympiques de 2024 à ParisGérald Darmanin a annoncé que les moyens de sécurité pour les Jeux olympiques de 2024 seront décuplés par rapport à la Coupe du Monde de Rugby. 11 000 membres des forces de l'ordre seront mobilisés pour assurer la sécurité des spectateurs et des équipes. Lire la suite ⮕