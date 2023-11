Les jeux écoresponsables : une nouvelle tendance dans les magasins de jouets

Jeux de construction, poupées, jeux de société, et depuis peu, "jeux écoresponsables", une catégorie à part entière sur le catalogue de certaines enseignes de jouets. Derrière cette appellation récente, des grands classiques, comme des jeux en bois, mais aussi des jeux de société sur l'écologie ou des jeux issus de filières made in France et surtout la preuve d'une prise de conscience environnementale. Dans les allées de King Jouet, le virage est pris.

Depuis quelques jours, une nouvelle mise en rayon est expérimentée et des notes allant de 1 à 5 classent les produits selon des critères environnementaux (1). "On surfe un peu sur la vague", reconnaît une vendeuse. Un "Jouet score" environnemental Chez JouéClub, les jeux en bois ont toujours occupé une place de choix dans les rayons, mais les spécialistes constatent depuis quelques années une hausse de la demande. "Il s'agit d'une clientèle particulière, moins regardante sur le prix", nuance tout de même une vendeuse. Si la qualité et la robustesse du bois séduisent, son origine fait également la différenc

:

LATRİBUNE: Les villes les plus attractives pour les salariés et les chefs d'entreprisesPrès de quatre ans après la crise sanitaire, les salariés et les chefs d'entreprises se posent, encore et toujours, la même question : suis-je prêt à quitter mon lieu de vie pour un autre ? Une interrogation que se partagent également les professionnels comme l'opérateur de bureaux Newton Offices (40.000 m²) et le cabinet d'accompagnement à l'ancrage territorial, Stan. Aussi, ces deux sociétés ont-elles demandé à l'institut de sondage Odoxa et au cabinet d'audit KPMG de réaliser un « Observatoire des métropoles » afin de comprendre quelles villes sont les plus attractives. Lire aussiTaxe foncière : elle augmente dans les grandes villes, tirée par l'inflation Les enseignements de cette étude, dont La Tribune a pu prendre connaissance, sont éloquents : trois-quarts des employés interrogés sont prêts à s'installer dans une autre grande ville que la leur, mais pas n'importe laquelle. Bordeaux arrive en tête, suivie de Nice, Montpellier, Toulouse et enfin Marseille

La source: LaTribune | Lire la suite »

LATRİBUNE: 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondationsLe gouvernement français promet 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondations dans le Nord et l'Ouest de la France. Ce fonds vise à couvrir les pertes de récolte et d'investissement non couvertes par les assurances.

La source: LaTribune | Lire la suite »

ACTUFR: Adoption du projet de loi sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchésL'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchés. Malgré l'opposition, le projet de loi reçoit l'aval définitif des députés. Le gouvernement espère faire baisser les prix en rayons pour les consommateurs.

La source: actufr | Lire la suite »

FRANCEİNFO: Les tickets-restaurant ne seront plus valables pour certains produits alimentaires en 2024A partir du 1er janvier 2024, la réglementation liée aux tickets-restaurant va être modifiée et certains produits alimentaires ne seront plus éligibles. Cette décision a été annoncée par Olivia Grégoire, la ministre déléguée au Commerce.

La source: franceinfo | Lire la suite »

LACROİX: Crues records : comment prévenir les risques d’inondation en FranceLes fortes pluies dans le Nord et le Pas-de-Calais relancent la question de la prévention des risques d’inondation sur tout le territoire, où un million de Français vivraient en zone inondable.

La source: LaCroix | Lire la suite »

EUROPE1: Hausse du taux de pauvreté en France en 2021, les associations s'inquiètentL'Insee a annoncé ce mardi que 9,1 millions de personnes se trouvaient en situation de pauvreté monétaire en France en 2021. Durant cette année, le taux de pauvreté a progressé de 0,9 point pour s'établir à 14,5% de la population. Une hausse qui inquiète les associations de lutte contre la précarité.

La source: Europe1 | Lire la suite »