Les jeux d'argent et l'addiction chez les joueurs de Counter-Strike

« Je n’avais que 15 ans et je me retrouve comme un toxico à parier des centaines d’euros sur des sites polonais, russes, ukrainiens.

» S’il n’avait pas connu le calvaire de l’addiction aux jeux d’argent, Matthias aurait fait comme des millions de passionnés du jeu vidéo Counter-Strike : attendre fébrilement le dernier opus CS2, enfin mis en ligne fin septembre après des mois de « j’y vais-j’y vais pas » de la part de Valve, l’éditeur du jeu, qui sait jouer avec les nerfs de ses fans comme personne.Il faut saisir la portée considérable de l’événement. Né en 2000, le jeu vidéo de tir à la première personne est devenu un objet culte pour les gamers, sans jamais rien changer à un concept aussi manichéen qu’efficace : les terroristes d’un côté, les antiterroristes de l’autre, et que le meilleur gagne. Si possible avec classe, grâce à l’ajout des « skins », des armes virtuelles décoratives arrivées au moment de la sortie de CS : GO , en 2012.Des skins comme jetons de casinoIci, une arme violette où se dessine un gros éclai

