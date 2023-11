Les jeunes de Tuléar se rassemblent pour défendre leurs convictions

Ils sont une douzaine à se donner rendez-vous place Ave-Maria, véritable nef à ciel ouvert parsemée de palmiers et de manguiers. C’est l’un des rares lieux publics où les jeunes de Tuléar, ville côtière du sud de Madagascar, peuvent se rassembler pour défendre leurs convictions. Mais pas question de parler de l’élection présidentielle de ce jeudi 16 novembre.

Depuis plusieurs semaines, la grande île de l’océan Indien vit des affrontements de rue réguliers avec les forces de l’ordre, alors que l’opposition dénonce une machination visant à assurer un second mandat au président sortant, Andry Rajoelina. Ce dernier mise sur une victoire dès le premier tour.Alain, Adilin, Josette, Goldman, Rico ou Jean-Victor – tous entre 18 et 30 ans – sont réunis au sein de l’association Zanadriaky.affirment ces étudiants en gestion, en géographie, en droit, auxquels se sont joints quelques actifs, organisés pour sensibiliser les travailleurs de la mer aux risques de la surpêche, ou s’opposer à l’installation d’une mine jugée trop polluant

LATRİBUNE: Les villes les plus attractives pour les salariés et les chefs d'entreprisesPrès de quatre ans après la crise sanitaire, les salariés et les chefs d'entreprises se posent, encore et toujours, la même question : suis-je prêt à quitter mon lieu de vie pour un autre ? Une interrogation que se partagent également les professionnels comme l'opérateur de bureaux Newton Offices (40.000 m²) et le cabinet d'accompagnement à l'ancrage territorial, Stan. Aussi, ces deux sociétés ont-elles demandé à l'institut de sondage Odoxa et au cabinet d'audit KPMG de réaliser un « Observatoire des métropoles » afin de comprendre quelles villes sont les plus attractives. Lire aussiTaxe foncière : elle augmente dans les grandes villes, tirée par l'inflation Les enseignements de cette étude, dont La Tribune a pu prendre connaissance, sont éloquents : trois-quarts des employés interrogés sont prêts à s'installer dans une autre grande ville que la leur, mais pas n'importe laquelle. Bordeaux arrive en tête, suivie de Nice, Montpellier, Toulouse et enfin Marseille

LAVOİXDUNORD: Inondations dans le nord de la France : les prévisions météo sont pessimistesLes prévisions météo ne sont pas très optimistes ce jeudi pour les zones touchées par les inondations. La dépression Frederico arrive sur les Hauts-de-France en fin de matinée. Elisabeth Borne a rencontré les forces de sécurité et de secours et des habitants de Montreuil-sur-Mer, commune traversée par la Canche, un cours d’eau toujours en vigilance orange pour des risques de crue. Après les collèges et lycées des zones touchées qui ont rouvert progressivement mercredi, la plupart des 388 écoles fermées ont rouvert ce jeudi. Néanmoins, 21 écoles ne seront pas en mesure d’accueillir des élèves et les transports scolaires restent très perturbés. La reconnaissance en état de catastrophe naturelle de 181 communes dans le Pas-de-Calais et de 24 dans le Nord a été publiée mercredi au Journal officiel. En direct : 11h32. Les habitants et les pompes fatiguent Depuis dix jours, le marais audomarois a les pieds dans l’eau. « Ça a encore grimpé de quelques centimètres cette nuit », note David Camerlynck, un riverain

LESECHOS: Accord sur l'assurance-chômage : des plus pour les chômeurs mais aussi des baisses de droitsLa CFDT a conclu un accord avec le patronat pour la prochaine convention d'assurance-chômage, entérinant des avantages pour les chômeurs mais également des réductions de droits. La décision finale appartient au bureau national de la CFDT, qui a rendu un avis favorable.

COURRİERİNTER: Élections à Madagascar malgré les manifestations de l'oppositionLe peuple malgache se rendra aux urnes malgré les manifestations de l'opposition et une situation tendue. Le président Andry Rajoelina brigue un troisième mandat qui sera son deuxième mandat consécutif après les modifications constitutionnelles. Le scrutin a déjà été entaché de controverses.

ACTUFR: La Fête des Lumières 2023 à Lyon : les restaurateurs se sentent exclus des préparatifsLes restaurateurs de Lyon se plaignent d'être tenus à l'écart des préparatifs de la Fête des Lumières 2023, la plus importante fête de l'année dans la ville. L'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie (Umih) du Rhône dénonce l'indifférence et la mauvaise organisation de la Ville de Lyon.

LESECHOS: Le coût des activités sportives et culturelles crée des inégalités chez les enfantsUn rapport met en évidence les inégalités d'accès aux activités sportives et culturelles chez les enfants en raison de leur coût financier.

