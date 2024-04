Les jeunes athlètes du club participent au premier kid athlé de la saison

Samedi, les plus jeunes du club, oisillons et poussins, se sont déplacés à Narbonne pour disputer le premier kid athlé de la saison. Trois autres suivront : Carcassonne (6 avril), Limoux (18 mai) et Castelnaudary (25 mai). On peut regretter le peu de monde mobilisé. Le week-end de Pâques peut en être la raison, mais les Limouxins présents se sont très bien débrouillés, encouragés par leurs entraîneurs et parents.

Relais, lancés, perches, sprint… : tout un programme concocté par l’ACNM qui a permis aux futurs grands de se dépenser et de se familiariser avec les épreuves de l’athlétisme. Les minimes à Perpignan Lors du meeting départemental minimes à Perpignan, deux athlètes du club David Demarlière et Liam-Evan Koffi avaient fait le déplacement accompagnés de Stéphanie Bourgeois pour les encadrer. David n’a pu faire qu’une épreuve sur les trois prévues en raison d’un petit souci de santé, sur le 80 m et, malgré un fort vent de face, il termine en 11’’9

