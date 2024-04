Les Jardins du bonheur : bilan de l'année 2023 et conséquences des intempéries

Gisèle Biémouret, présidente des Jardins du bonheur, a ouvert l’assemblée générale de l‘association en rappelant que celle-ci propose des jardins d’insertion, permettant aux femmes et aux hommes qui viennent sur le site de rompre leur isolement, de donner du sens à leurs loisirs. « Ils sont un lieu de création de lien social ; les familles aux revenus modestes y sont privilégiées ». Martine Caumont, la secrétaire, a pris le relais pour passer en revue l’année 2023 aux jardins.

« Celle-ci a bien démarré, avec une bonne occupation des parcelles, suite à l’arrivée de nouveaux jardiniers. Malheureusement, elle a été brutalement interrompue par les violentes intempéries du 21 juin. Les inondations ont détruit les cultures ; il s’est avéré impossible pour les jardiniers de reprendre leurs activités. Il a fallu évacuer les déchets, réparer le tracteur, remettre le terrain en état, ce qui a entraîné des dépenses imprévues

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



ladepechedumidi / 🏆 49. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Déficit 2023 : Bercy envisagerait un dérapage à 5,6% du PIB en 2023Le niveau du déficit public s’annonce plus élevé que l’objectif de 4,9 % du PIB qui avait été fixé par le gouvernement.

La source: lobs - 🏆 5. / 94 Lire la suite »

Vinted : les Français rafolent de la plateforme, les ventes en hausse de 32% en 2023La France est le premier marché de la plateforme de vente d'articles de seconde main Vinted, avec 23 millions d'utilisateurs à fin 2023, soit 29% de sa base de clients mondiale. L'année dernière, la plateforme a vu ses ventes grimper de près de 32% dans l'Hexagone.

La source: Europe1 - 🏆 41. / 61 Lire la suite »

Zelda, FIFA, Call of Duty: voici les jeux vidéo les plus vendus en France en 2023Le Syndicat National du jeu vidéo a dévoilé les grands chiffres du marché français avec en tête d'affiches des licences très connues.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Délinquance dans le Nord : voici les villes les plus touchées en 2023, par catégoriesLes chiffres de la sécurité dans le Nord ont été publiés pour 2023. Coups et blessures, vols de voitures, cambriolages, trafic de stupéfiants... Voici les villes les plus touchées.

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »

Délinquance dans le Pas-de-Calais : voici les villes les plus touchées en 2023, par catégoriesLe Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) a publié les chiffres de la sécurité dans le Pas-de-Calais en 2023.

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »

Vin: les bourgognes battent 'tous les records' de production en 2023Les vins de Bourgogne ont battu 'tous les records' de production en 2023, de quoi reconstituer les stocks et donc freiner la flambée des prix, s'est félicitée mercredi l'interprofession. '2023 a battu tous les records', s'est réjoui François Labet, président délégué du Bureau interprofessi...

La source: NotreTemps - 🏆 39. / 62 Lire la suite »