Les internautes français partagent des messages juridiques pour protéger leurs données sur Facebook

Le lancement de l'abonnement payant à Facebook et Instagram a poussé les internautes français à renouer avec une vielle tradition : depuis ce week-end, de nombreux usagers de Facebook partagent des messages à connotation juridique afin d'interdire à la plateforme d'utiliser leurs données personnelles.

Des publications qui ne sont, en réalité, d'aucune utilité dans la mesure où elles ne reposent sur aucun fondement juridique, les utilisateurs des réseaux sociaux étant soumis aux conditions d'utilisation des plateformes qu'ils acceptent lors de leur inscription. Depuis plus de dix ans, ces publications virales fleurissent sur la plateforme et trompent les utilisateurs à intervalles réguliers. Les messages alternent autour d'une poignée de thèmes qui reflètent les préoccupations des internautes pour l'usage qui est fait de leurs informations personnelles, les évolutions stratégiques du réseau social et son passage à un modèle payant. Ces derniers jours, c'est le traitement des données réalisé par Facebook qui semble inquiéter les usager

