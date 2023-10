Les Insoumis s’indignent après la dégradation de la tombe d’une ancienne militante

La dégradation de la tombe d’une ancienne militante LFI, dont la maison avait déjà été incendiée l’été dernier, a suscité vendredi l’indignation chez les Insoumis, Jean-Luc Mélenchon dénonçant un « anti-LFIsme primaire ».

« Charlie Hebdo » : polémique après une caricature de Danièle Obono jugée « raciste » et « antisémite » L’hebdomadaire a publié ce vendredi un dessin représentant la députée LFI qui a suscité un tollé, Insoumis et écologistes accusant « Charlie Hebdo » de « racisme » et « d’antisémitisme »

Le procureur de la République d’Épinal, Frédéric Nahon, a confirmé « les faits de dégradations commis sur la tombe » d’Élisabeth Becker, ancienne militante LFI décédée en janvier dernier à l’âge de 76 ans et enterrée dans le cimetière de Rochesson, une commune d’Épinal., la tombe a été maculée de peinture rose et une plaque commémorative a été dérobée. headtopics.com

Une information judiciaire pour tentative d’assassinat avait alors été ouverte, « sans mis en cause identifié pour l’instant », selon Frédéric Nahon. « Encouragés par l’absence de réaction à l’incendie de la maison du veuf, les criminels s’attaquent à la tombe de la défunte », a déclaré vendredi sur X (ex-Twitter) Jean-Luc Mélenchon.

Encouragés par l'absence de réaction à l'incendie de la maison du veuf, les criminels s'attaquent à la tombe de la défunte. Les belles consciences restent muettes. L'anti-lfisme primaire est une incitation à la mode.Il s’était rendu cet été dans les Vosges pour soutenir le veuf d’Élisabeth Becker, Willy Malaroda. headtopics.com

