Les influenceurs contrôlés par la Direction de la répression des fraudes

04/04/2024

Influenceurs,Direction De La Répression Des Fraudes,Pratiques Illégales

Près de la moitié des influenceurs contrôlés par la Direction de la répression des fraudes ont été épinglés pour des pratiques illégales. Des allégations trompeuses sur des produits, la promotion de produits ou de services interdits et des anomalies concernant l'affichage de l'intention commerciale de leurs publications ont été constatées. Les inspecteurs de Bercy ont contrôlé plus de 300 influenceurs exerçant sur les réseaux sociaux et sur YouTube.