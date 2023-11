Les indiscrétions de 'Marianne' : Gabriel Attal, pire rival pour Marine Le Pen ?

Morano, l’astuce ne fonctionne plusC’est une Arlésienne qui commence à provoquer plus de rires que de curiosité : à l’approche de chaque élection européenne, le nom de Nadine Morano circule comme débauchage potentiel au profit du Rassemblement national. Une rumeur qui amuse au RN comme à droite, où l’on soupçonne fortement l’intéressée de faire courir le bruit pour faire monter sa cote.

« Le contexte français fait que ça va être davantage perçu comme une élection nationale que les fois précédentes, ce qui n’est pas bon pour nous », prédit-elle. Et de conclure : « Marie Toussaint n’est pas du tout une mauvaise candidate, mais elle finira derrière Glucksmann. Ce sont les socialistes qui ont la “hype”. » Le rétro, c’est toujours à la mode.

Selon les thérapeutes, voici les problèmes cachés les plus récurrents chez les couplesAu sein des différents couples, il y a certaines choses que l’on ne se dit parfois pas. Des thérapeutes nous révèlent les plus fréquentes. Lire la suite ⮕

Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon : deux stratégies opposéesMarine Le Pen cherche à dédiaboliser son parti tandis que Jean-Luc Mélenchon se diabolise en empruntant au père Le Pen sa technique du crachat dans la soupe. Lire la suite ⮕

Marine Le Pen critique l'AFP pour sa complaisance envers le HamasMarine Le Pen a dénoncé les complaisances envers l'islamisme en France, notamment l'AFP qui refuse de qualifier le Hamas de groupe terroriste. Lire la suite ⮕

Marine Le Pen menace de voter en faveur du projet de loi sur l'immigrationMarine Le Pen n'exclut pas que son groupe vote en faveur du projet de loi sur l'immigration si l'article sur les régularisations de sans-papiers est supprimé, mais estime que cela ne résoudra pas le problème de l'immigration clandestine. Elle critique le gouvernement pour son incapacité à gérer l'immigration clandestine malgré une augmentation de l'immigration légale sous Emmanuel Macron. Lire la suite ⮕

Les Français se passionnent pour les nichoirs et les oiseauxLes Français sont de plus en plus intéressés par les nichoirs et les oiseaux, et font tout pour les attirer. Les nichoirs sont devenus une nouvelle passion, avec de nombreux ateliers de création et inaugurations par des écoles, communes et associations. Chacun est invité à devenir "nichoiriste" et à observer la vie sauvage depuis chez soi. Une belle initiative pour aider la nature. Lire la suite ⮕