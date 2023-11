Les indices européens devraient ouvrir en légère hausse après la clôture de New York

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 avançait de 0,35% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Vendredi, le CAC 40 a perdu 68,62 points, à 7.045,04 points, clôturant avec un bilan hebdomadaire stable (-0,03%). « Les indices européens devraient ouvrir en légère hausse' lundi matin, dans le sillage de la clôture de New York vendredi, alimentée par la stabilisation des rendements obligataires américains », note John Plassard, spécialiste de l'investissement de Mirabaud.

Le marché obligataire s'était tendu jeudi dernier après des déclarations de Jerome Powell, le président de la banque centrale américaine (Fed). Le lendemain, la baisse des ces taux ont permis une remontée des marchés actions. Et « en l'absence de statistiques de premier plan » lundi, « c'est encore une fois le marché obligataire qui influe sur l'évolution des actions », commente Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet A

LEQUİPE: Battus par les Knicks, Victor Wembanyama et les Spurs touchent le fond à New YorkLa première de Victor Wembanyama au Madison Square Garden a viré au cauchemar, mercredi soir, où le prodige français a semblé en grande difficulté (14 points, 9 rebonds à 4/14 au shoot), tout comme son équipe, facilement dominée par les Knicks (126-105).

CAC 40 : «profond malaise» sur l'économie, la Bourse portée par les espoirs sur les tauxRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

BİBAMAGAZİNE: Selon les thérapeutes, voici les problèmes cachés les plus récurrents chez les couplesAu sein des différents couples, il y a certaines choses que l’on ne se dit parfois pas. Des thérapeutes nous révèlent les plus fréquentes.

COURRİERİNTER: Manifestation massive à New York contre les bombardements d'Israël sur GazaPlusieurs centaines de personnes ont été arrêtées lors d'une manifestation organisée par un mouvement juif à New York. Les manifestants réclament un cessez-le-feu entre Israël et Gaza.

