Les importations chinoises augmentent de manière inattendue

Parmi toutes les statistiques qui ont été publiées depuis le début du mois de novembre, il y en a une qui a largement dépassé le consensus : les importations de la Chine. Le consensus s’attendait à un repli de 4,8% en octobre sur un an après -6,8% en septembre. Finalement, les importations ont augmenté de +3% sur un an. C’était inattendu.

Il s’agit d’un écart quasiment improbable de près de 8 points par rapport à la prévision et une accélération de près de 10 points par rapport au mois de septembre.La hausse des importations est d’autant plus surprenante que les exportations ont quant à elles baissé en octobre de 6,4%. C’est nettement plus que la prévision du consensus à -3,3%. La reprise soutenue des importations chinoises entraîne déjà des effets bénéfiques mesurables. Il ne s’agit pas simplement de restockage mais d’une reprise fondamentale de la demande intérieure finale. Elle booste aujourd’hui le commerce intra-asiatique. À LIRE AUSSI Warren Buffett, Banque du Japon.





