Les huit Français engagés à Laval au rendez-vous des demi-finales

les quatre hommes engagés au tournoi européen de qualification pour les JO de Paris 2024, en combiné bloc/difficulté, ont réussi leur entrée dans la compétition et seront au rendez-vous des demi-finales, ce samedi.

À Laval, Paul Jenft a réussi ce vendredi la meilleure performance tricolore du jour en prenant la 3e place (147,5 pts), avec une solide première position en bloc, à égalité avec celui qui a dominé les qualifications du combiné : le Tchèque Adam Ondra (155,4 pts, sur 200).

Les comprimés anti-rhume, 'c'est comme des drogues mais sans les effets rigolos'Ecoutez Le 2ème œil de Philippe Caverivière du 24 octobre 2023 avec Philippe Caverivière. Lire la suite ⮕

Médecine esthétique : les acteurs sont-ils des actrices comme les autres ?Démocratisées par les comédiens de Hollywood et les réseaux sociaux, les interventions chirurgicales séduisent toujours plus d'hommes, soumis, eux aussi, aux injonctions du « bien vieillir ». Lire la suite ⮕

Inspirez vous des meilleurs : Tradez les actions comme les investisseurs légendaires avec InvestingProAnalyse des marchés de Actions par Investing.com (Carlos González) couverture: Berkshire Hathaway B, Berkshire Hathaway Inc A, Berkshire Hathaway Inc Class A, Berkshire Hathaway Inc B. Lisez l'article de Investing.com (Carlos González) relatif aux marchés de sur Investing.com. Lire la suite ⮕

Les États-Unis doivent cesser de traiter les tueries de masse comme des catastrophes naturellesAlors qu’une chasse à l’homme est toujours en cours dans le sud de l’État du Maine pour retrouver l’auteur de la double fusillade qui a fait 18 morts et de nombreux blessés dans la nuit du 25 au 26 octobre, des voix s’élèvent dans la presse américaine pour dénoncer l’attitude d’un pays bien trop habitué à ce genre de calamité. Lire la suite ⮕

La France veut 'évacuer dans les meilleurs délais' les Français présents à Gaza (Macron)La France souhaite évacuer 'dans les meilleurs délais' ses ressortissants de la bande de Gaza, soumise à d'intenses bombardements par Israël, déclare le président français Emmanuel Macron. Lire la suite ⮕

Gaza : Macron souhaite « évacuer dans les meilleurs délais » les Français bloqués dans l’enclaveLe président de la République appelle à une « trêve humanitaire » pour « pouvoir protéger ceux qui sont sur le terrain, qui ont subi des bombardements. » Lire la suite ⮕