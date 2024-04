Les hôtels de caractère du sud-Est de la France

Pour profiter des températures douces du printemps et de la Méditerranée, cap sur le sud-Est de la France. Entre institutions et petits nouveaux, voici les hôtels de caractère où poser ses valises de Marseille à Nice. La Reine Jane à Hyères Face aux îles d'or, La Reine Jane fait partie des secrets les mieux gardés d'Hyères.

Situé sur le port de l’Ayguade, derrière une façade années 50 azurée, le lieu a d'abord été une pension de famille avant de se muer en petit hôtel intimiste de 14 chambres (chacune décorée par un architecte d'intérieur différent, allant d'Inga Sempé au tandem Odd Matter). Capturé par Jean-Luc Godard dans le film Pierrot le Fou, le lieu s'inspire du terroir méditerranéen et possède une belle terrasse ensoleillée où commander du poisson et des crustacés. Prix: à partir de 150 euros A réserver ici Le Sud à Juan-les-Pins Entre Nice et Cannes, Le Sud a élu domicile à Juan-les-Pin

