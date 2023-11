Les hôpitaux de Gaza toujours au cœur des combats

À Gaza, les hôpitaux sont toujours au cœur des combats, au 40ème jour de la guerre. Plusieurs sources palestiniennes affirment que l'armée israélienne a lancé un raid sur l'hôpital Al-Shifa, plus grand complexe hospitalier de l'enclave, dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 novembre.

Tsahal affirme de son côté mener une opération "ciblée" contre le Hamas dans l'établissement, le plus important de la bande de Gaza où s'entassent des milliers de personnes, patients mais aussi personnes déplacées. L'armée israélienne dispose sur place "d'équipes médicales et de personnes parlant arabe qui ont été entraînées spécifiquement pour cet environnement sensible et complexe et ce dans le but qu'aucun tort ne soit causé aux civils", a-t-elle ajouté dans un communiqué en anglais, sans préciser ses cible

:

