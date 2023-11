Alors que la fin de l'année approche, il est temps de faire le point sur les hommes les mieux habillés de 2023. Qui sont les hommes les mieux habillés de 2023 ? Certaines célébrités se distinguent plus que d'autres de par leur style vestimentaire.

Qu'ils arborent un simple costume noir bourré d'élégance, une tenue tirée d'un défilé d'une grande marque ou même un simple hoodie gris basique, ces personnalités les portent d'une manière qui va vous faire vous retourner sur eux presque automatiquement. De Timothée Chalamet et Austin Butler, en passant par Ryan Gosling, Bad Bunny ou encore Pedro Pascal, GQ a compilé la liste des hommes les mieux habillés de 2023 sur lesquels il serait bon de prendre exemple. LOS ANGELES, CALIFORNIA - NOVEMBER 04: Andrew Garfield, wearing Gucci, attends the 2023 LACMA Art+Film Gala, Presented By Gucci at Los Angeles County Museum of Art on November 04, 2023 in Los Angeles, Californi





