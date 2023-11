Les hémorroïdes et la crise hémorroïdaire passées à la loupe

Pour comprendre les hémorroïdes et leurs symptômes, il faut nécessairement passer par un peu d'anatomie. Dans le cas des crises hémorroïdaires, il est indispensable de s'intéresser à l'organe en cause : l'anus. Celui-ci est très innervé. Il possède une morphologie et un mode de fonctionnement peu connus. Son système veineux y est particulièrement développé. Les hémorroïdes, des veines situées dans la région anale. Vous serez surpris d'apprendre que nous avons tous des hémorroïdes.

Elles constituent en effet un réseau sanguin situé aux portes du canal anal. L'origine lexicale grecque haemorrhoïda signifie même « flux de sang ». Les hémorroïdes habitent donc les parois interne et externe de l'anus de manière physiologique. Elles assurent ainsi un rôle de continence. Lorsqu'elles s'irritent, elles gonflent et provoquent des crises hémorroïdaires. Ce sont elles qui provoquent ces douleurs accentuées lors du passage des selles





