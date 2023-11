Les Hautes-Alpes et Alpes-de-Haute-Provence en vigilance jaune, de la neige attendue à 1800 mètres

L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer "le silence" de l'institution après les attaques du HamasFamilles d'otages israéliens à Paris: "Je n'ai plus de larmes dans mon corps", déclare Sela Ayelet, dont 7 membres de sa famille sont portés disparusEtoiles de David taguées: "J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles", indique Gérald Darmanin

BFMTV: Alpes-de-Haute-Provence: la mairie et l'église d'Authon vandaliséesVIDÉO - Après Moriez, Clamensane ou encore Montagnac-Montpezat, c'est désormais la mairie d'Authon qui a été vandalisée, des faits récurrents dans les Alpes-de-Haute-Provence depuis le début du mois d'octobre. Les faits se sont produits dans la nuit du dimanche 29 au lundi 30 octobre. Une enquête est...

BFMTV: Alpes-de-Haute-Provence: une voiture retrouvée brûlée à ManosqueVIDÉO - Une voiture a été retrouvée brûlée ce mercredi 31 octobre à Manosque, rue Martial-Bonnet. Le propriétaire du véhicule se trouvait au restaurant lors de l'incendie. Une enquête est en cours.

BFMTV: Alpes-de-Haute-Provence: une cérémonie en hommage au village englouti d'UbayeVIDÉO - L'émotion était grande au cimetière d'Ubaye ce mercredi 1er novembre. L'ancien village d'Ubaye a été engloutie lors de la mise en eau de Serre-Ponçon. Depuis, la commune a fusionné avec Le Lauzet.

LAPROVENCE: Alpes-de-Haute-Provence : comment répondre à la hausse des demandes de crémations ?Dans le département comme dans tout le pays, le nombre d'incinérations a récemment dépassé celui des inhumations. Mais avec pour l'heure seulement deux crématoriums sur le territoire, les Alpes du Sud risquent l'embouteillage.

BFMTV: Hautes-Alpes: une prise de conscience autour de la santé mentale depuis la crise sanitaireVIDÉO - Véronique Eliot, déléguée départementale de l'Unafam (Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques) dans les Hautes-Alpes, est l'invitée de Bonsoir DICI ce mercredi 1er novembre 2023. Elle évoque la prise de conscience collective autour de la santé mentale...

BFMTV: Hautes-Alpes: l'église de Pelleautier a retrouvé sa croixVIDÉO - Alors que beaucoup de chrétiens se sont retrouvés pour la Toussaint à Pelleautier dans les Hautes-Alpes, l'église de la commune a pu, pour l'occasion, retrouver sa croix. Cette dernière a été bénie.

