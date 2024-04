Les haies : problème ou solution pour l'agriculture ?

Face aux crises que traverse le monde agricole, les haies font-elles partie du problème ou de la solution ? Protégées au nom des services qu'elles rendent en matière de lutte contre l'effondrement de la biodiversité et de leurs capacités à protéger les cultures des aléas climatiques, ces rangées d'arbres et d'arbustes sont, pour certains professionnels de la terre, les alliées d'une nécessaire révolution agricole. Pour d'autres, les haies sont des empêcheuses de cultiver en ligne droite, qui n'abritent que broussailles et ennuis. Alors que le Salon de l'agriculture s'est ouvert samedi 24 février à Paris et se déroule jusqu'au 3 mars, les haies cristallisent à la fois les espoirs et les frustrations d'agriculteurs en quête de repères. Les haies de la discorde Deux agriculteurs des Deux-Sèvres condamnés à verser plus de 20 000 euros à une commune pour l'arrachage de près d'un kilomètre de haies sur un site classé, en bordure d'un chemin communal

