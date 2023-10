Les habitants du kibboutz martyr de Beeri enterrent leurs morts

Envoyé spécial dans le kibboutz Revivim L'enterrement de Yossi Aptalon est prévu pour 11 heures du matin. Sur une petite table, à l'entrée du cimetière du kibboutz Revivim, ont été déposés des paquets de mouchoirs et des bouteilles d'eau. Comme la centaine de membres de sa communauté tués par les terroristes du Hamas, Yossi Aptalon ne peut pas être enterré dans le kibboutz Beeri.

Situé à 5 kilomètres de la bande de Gaza, il se trouve dans la zone militaire fermée : l'armée israélienne y interdit les cérémonies funéraires. C'est donc 80 kilomètres plus loin, au cœur du désert du Néguev, que les victimes du 7 octobre sont mises en terre. « Provisoirement », assurent les 1 100 survivants du massacre, qui ne savent pourtant pas eux-mêmes s'ils retourneront vivre à Beeri.

Université d'Aix-Marseille: les étudiants et les personnels évacués après une alerte à la bombeL'alerte à la bombe a été donnée vers 9h30 ce jeudi 26 octobre. Elle concerne le site Robert-Schuman. Lire la suite ⮕

Alerte à la bombe à la fac d’Aix, les sites évacués, certains fermésUn coup de fil anonyme a conduit à l’évacuation de tous les sites, la faculté de droit restera fermée pour la journée a annoncé le doyen. Lire la suite ⮕

Université Aix-Marseille: tous les locaux évacués après une alerte à la bombeVIDÉO - Jean-Baptiste Perrier, doyen de la faculté de droit d'Aix-Marseille Université, était l'invité de BFM Marseille Provence ce jeudi 26 octobre 2023. Lire la suite ⮕

Université Aix-Marseille: les locaux évacués après une fausse alerte à la bombeVIDÉO - Jean-Baptiste Perrier, doyen de la faculté de droit d'Aix-Marseille Université, était l'invité de BFM Marseille Provence ce jeudi 26 octobre 2023. Lire la suite ⮕

Après les émeutes, les tensions demeurent entre la police et les jeunesSi une majorité de Français conservent une image positive des forces de l’ordre, les relations sont néanmoins de plus en plus difficiles auprès des jeunes et dans certains quartiers. Lire la suite ⮕

Actions, obligations : les gagnants et les perdants de la pause sur les taux de la BCERetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital Lire la suite ⮕