Les Grands Buffets choisissent Carcassonne pour leur déménagement

Nouveau rebondissement concernant l'ambitieux projet des Grands Buffets. Le grand restaurant narbonnais envisageait, en effet, depuis plusieurs mois, un déménagement pour se déployer à Béziers ou Carcassonne. Et bien ce lundi 18 décembre, nos confrères de L'Indépendant ont annoncé le choix de Louis Privat en faveur d'une implantation à Carcassonne-Trèbes.

"Nous pouvons affirmer en cette fin d’année que s’ils quittent Narbonne, Les Grands Buffets s’installeront à Carcassonne", cite une source proche du dossier. Dans un communiqué, des difficultés "d'ordre urbanistiques (mise en compatibilité du PLU)" sont évoquées concernant le site du domaine départemental de Bayssan. L'option biterroise n'est donc plus. Une nouvelle qui se devinait toutefois depuis plusieurs jours... au regard des doutes émis par Robert Ménard, le maire de Béziers, sur la pertinence d'implantation d'une halle gourmande en périphérie biterroise ou encore sur le montage financier qui nécessitait des millions d'euros d'argent publi





