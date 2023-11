Les 'gilets jaunes' se souviennent de leurs manifestations à Bordeaux

'C'est d'ici qu'on s'élançait.' La voix encore chargée d'émotion, cinq ans plus tard, Francis Sanchez, 75 ans, pointe la place de la Bourse à Bordeaux, où, comme ailleurs en France, des milliers de 'gilets jaunes' ont rêvé d'un avenir meilleur. Toujours entièrement paré de jaune, du casque à vélo aux chaussures, ce septuagénaire revendique fièrement son appartenance au mouvement social né le 17 novembre 2018. 'Chacun avait ses revendications.

Il y avait bien entendu des divergences, mais entre nous c'était bon enfant, festif, jubilatoire même!', se rappelle l'ancien ingénieur à la retraite qui a manifesté des dizaines de fois. Au prix d'un passage devant le tribunal et de 1274 euros d'amendes répétées pour « participation à une manifestation non autorisée

:

LATRİBUNE: Les villes les plus attractives pour les salariés et les chefs d'entreprisesPrès de quatre ans après la crise sanitaire, les salariés et les chefs d'entreprises se posent, encore et toujours, la même question : suis-je prêt à quitter mon lieu de vie pour un autre ? Une interrogation que se partagent également les professionnels comme l'opérateur de bureaux Newton Offices (40.000 m²) et le cabinet d'accompagnement à l'ancrage territorial, Stan. Aussi, ces deux sociétés ont-elles demandé à l'institut de sondage Odoxa et au cabinet d'audit KPMG de réaliser un « Observatoire des métropoles » afin de comprendre quelles villes sont les plus attractives. Lire aussiTaxe foncière : elle augmente dans les grandes villes, tirée par l'inflation Les enseignements de cette étude, dont La Tribune a pu prendre connaissance, sont éloquents : trois-quarts des employés interrogés sont prêts à s'installer dans une autre grande ville que la leur, mais pas n'importe laquelle. Bordeaux arrive en tête, suivie de Nice, Montpellier, Toulouse et enfin Marseille

La source: LaTribune | Lire la suite »

LE_FİGARO: Retour des «gilets jaunes» en FranceIl y a cinq ans jour pour jour, le 17 novembre 2018, des milliers de Français endossaient un «gilet jaune» pour manifester, dans les grandes villes du pays, contre la hausse du prix du carburant. Le mouvement a ensuite rapidement grandi, élargi ses revendications et s’est étendu dans l’Hexagone. Tous les samedis pendant plusieurs semaines, ces manifestants vêtus de fluo ont défilé contre la vie chère. Au lendemain de l’anniversaire de leurs cinq ans, ce samedi 18 novembre marque le retour des « gilets jaunes » dans les rues et des barbecues sur les ronds-points. Un grand nombre de rassemblements est prévu partout dans le pays. Dès le début, ce mouvement spontané a été mené par plusieurs figures qui portaient haut et fort leurs revendications. Que sont-ils devenus ? Éric Drouet, le gilet jaune aux affaires judiciaires Éric Drouet est à l’origine de la première manifestation des « gilets jaunes » et connu pour avoir galvanisé les manifestants des Champs-Élysées

La source: Le_Figaro | Lire la suite »

ACTUFR: Adoption du projet de loi sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchésL'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchés. Malgré l'opposition, le projet de loi reçoit l'aval définitif des députés. Le gouvernement espère faire baisser les prix en rayons pour les consommateurs.

La source: actufr | Lire la suite »

LATRİBUNE: 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondationsLe gouvernement français promet 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondations dans le Nord et l'Ouest de la France. Ce fonds vise à couvrir les pertes de récolte et d'investissement non couvertes par les assurances.

La source: LaTribune | Lire la suite »

LATRİBUNE: 57 millions d'euros pour subventionner l'arrachage sanitaire de près de 10.000 hectaresAlors que le portail d'inscription doit ouvrir dans les tous prochains jours après le feu vert de Bruxelles, les représentants de l'État et de l'interprofession des vins de Bordeaux ont enchaîné les réunions en Gironde ce lundi 13 novembre pour présenter les détails et le fonctionnement de ce plan très attendu pour répondre à la crise structurelle du vignoble. À Beychac-et-Caillau, entre Bordeaux et Libourne, plus de 200 vignerons et prestataires viticoles sont venus en découvrir les détails et n'ont pas manqué d'exprimer leurs doutes sur son fonctionnement très contraint à tous points de vue

La source: LaTribune | Lire la suite »

JOURNALDUGEEK: Le Black Friday sur Amazon : les offres sont en ligneCe matin, Amazon a lancé officiellement les hostilités : le Black Friday se tient jusqu’au 27 novembre et toutes les offres ont été mises en ligne. Le compte à rebours commence : les premiers arrivés seront les premiers servis. Le Black Friday sur Amazon est le plus grand temps fort de l’année pour le marchand américain. C’est un moment propice où les Français ont besoin de faire des cadeaux de Noël et où le budget est parfois un souci. Il a donc décidé de sabrer les prix de milliers de références, y compris les plus populaires. Les MacBook d’Apple, les Surface Pro, les PS5 ou encore les montres Garmin sont à des prix hallucinants. Ci-dessous, notre sélection pour ce vendredi.Le Black Friday évolue chaque année mais Amazon essaie de garder les codes qui marchent. En l’occurrence, il a décidé de conserver uniquement les offres en fil rouge et abandonner le système de ventes éclair. Cela fait que toutes les offres sont publiées dès ce vendredi 17 novembre. Avec le temps qui passe, il y a donc un risque de rupture – sans réapprovisionnement

La source: JournalDuGeek | Lire la suite »