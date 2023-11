Les gestes barrières ont également réduit les cas de méningite à méningocoques

Lors de l’épidémie de Covid-19, les gestes barrières comme le port du masque et la distanciation physique sociale ont eu des conséquences positives sur la transmission du virus… de même que pour plusieurs infections ORL et respiratoires d'origine virale comme la rhinopharyngite, la bronchiolite, la grippe. Et ce fut le cas pour la méningite à méningocoques qui a vu son nombre de contaminations chuter de plus de 75 % en 2020 et 2021.

Pour rappel, les méningites sont une infection des enveloppes qui entourent le cerveau et la moelle épinière. Dans la plupart des cas, elles sont virales, mais peuvent aussi être d’origine bactérienne à l’instar des méningites à méningocoques. Le ministère de la Santé précise à ce sujet que les méningocoques sont des bactéries normalement présentes dans la gorge et le nez de nombreuses personnes qui peuvent se transmettre par voie aérienne ou par la salive. Le méningocoque ne survit pas dans le milieu extérieur : sa transmission est interhumaine et nécessite un contact proche et prolongé avec les sécrétions orales contaminante





