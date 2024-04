Les gels douche : une étude révèle les produits les plus sains et respectueux de l'environnement

Dans son hors série numéro 141S (août/septembre 2023), l’association 60 Millions de consommateurs a partagé les résultats d’une étude sur les gels douche . Leurs experts ont testé 14 références et l’un d’eux présente un ensemble de points positifs, dont son prix (4 euros). Pour déterminer ce classement, deux critères ont été pris en compte : l’impact sur l’environnement et la santé .

Des produits souvent douteux et nocifs Les produits cosmétiques peuvent être parfois plus dangereux qu’utiles pour l’Homme. De plus en plus de personnes décident ainsi de revenir à des produits plus naturels et de faire confiance aux ingrédients sains. En effet, de nombreuses études ont dénoncé les ingrédients dissimulés dans certains produits. Ils sont parfois non seulement dangereux pour la santé, mais également pour l’environnement. Les gels douches devraient donc être choisis en prenant en compte leur composition. Certains composants peuvent être nocif

Gels Douche Étude Produits Santé Environnement

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



topsante / 🏆 52. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Seine-et-Marne : dans cette résidence, les habitants pataugent dans l'eau depuis décembre 2023Construite au-dessus d'une nappe phréatique. Cette résidence rencontre déjà des problèmes d'infiltration, d'électricité et d'humidité dans les logements.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Délinquance dans le Nord : voici les villes les plus touchées en 2023, par catégoriesLes chiffres de la sécurité dans le Nord ont été publiés pour 2023. Coups et blessures, vols de voitures, cambriolages, trafic de stupéfiants... Voici les villes les plus touchées.

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »

Délinquance dans le Pas-de-Calais : voici les villes les plus touchées en 2023, par catégoriesLe Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) a publié les chiffres de la sécurité dans le Pas-de-Calais en 2023.

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »

Aya Nakamura, seule femme dans le top 20 des albums les plus écoutés en 2023La chanteuse d’origine malienne est actuellement visée par une flopée de commentaires racistes dans le cadre de son éventuelle participation à la cérémonie d’ouverture des JO de Paris.

La source: LeHuffPost - 🏆 55. / 55 Lire la suite »

Résultats des collèges et lycées 2023 : tous les chiffres en détail dans votre départementLe ministère de l'Education nationale a publié, ce mercredi, les IVAL (Indicateurs de valeur ajoutée des lycées) et les IVAC (Indicateurs de valeur ajoutée des collèges). Ils détaillent les résultats de chaque établissement scolaire et ses capacités à accompagner les élèves jusqu'à l'examen.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Catastrophes naturelles : les assureurs ont déboursé 108 milliards de dollars dans le monde en 2023Dans une nouvelle étude, l’assureur Swiss Re affirme que les catastrophes naturelles ont coûté 108 milliards de dollars au secteur pour l’année 2023, au niveau mondial

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »