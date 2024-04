Les gardiens des secrets

C’est l’un des secrets les mieux gardés. Certains savent la langue des choses cachées. On les appelle lorsqu’on ne sait plus à qui demander de l’aide. « Ils se mêlent aux autres et les soignent, les apaisent, ils ressemblent à des hommes et des femmes mais ils portent en eux des décennies de douleur et de joie, ils connaissent le feu, ils l’ont en eux, ils maîtrisent les flammes.a marché jusqu’à un lieu-dit appelé le Fond du puits, figé dans l’ombre permanente de deux collines.

Comme toujours, c’est laUn hameau d’une vingtaine de maisons endormies sous la bruine, un étroit ruisseau d’eau glacée, des ruelles désertes. «, son pas inaudible, son calme, sa chevelure volante, mal peignée, et son dos droit malgré les trente kilomètres à pied. » Accompagnés seulement par les hululements de hiboux et les grincements des volets, les deux hommes traversent le village jusqu’à une maison pleine de cris, ceux de plusieurs générations de femmes, que seul leenten

Secrets Langue Aide Hommes Femmes Douleur Joie Feu Flammes Village Maison Cris Générations

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



LaCroix / 🏆 25. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les paiements sans contact se multiplient : comment les banques et les commerçant s'adaptent-ils ?Nous recevons aujourd'hui Jean-Paul Mazoyer, Président du GIE Cartes Bancaires (CB) qui nous donnera un éclairage sur l'évolution des systèmes de paiement en France et des moyens d'adaptation que les banques et les commerçants mettent en place pour y répondre.

La source: franceinter - 🏆 33. / 63 Lire la suite »

Les clients de cette coiffeuse choisissent eux-mêmes les tarifs : « Certains sont gênés »Laurine Amirault, coiffeuse à domicile dans le secteur de Chartres (Eure-et-Loir), a décidé de laisser ses clients choisir le prix des prestations. Un modèle économique qu’elle a imaginé pendant le premier confinement. Il séduit aussi bien les personnes aisées que celles en difficulté financière.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

À Dijon, les médecins soignent les petits et les grands, mais aussi les doudous1 600 enfants ont défilé à la fac de Médecine de Dijon (Côte-d'Or) transformée en hôpital des Nounours. Ils sont venus y faire soigner leurs doudous et rencontrer le monde médical.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Les règles de circulation pour les trottinettes électriques sont désormais les mêmes que pour les vélosDepuis le 23 mars, les trottinettes électriques doivent respecter les mêmes règles de circulation que les vélos. Cela inclut le respect des panneaux d'interdiction, des feux de circulation et des pistes cyclables.

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »

Les agriculteurs et les pêcheurs sont-ils dans le même bateau ?VIDÉO - Avec: Patrick Legras, agriculteur-producteur à Beauval (Somme), membre de la Coordination rurale. Et Anne Sander, eurodéputée Les Républicains. – Le Live BFM, du samedi 9 mars 2024, sur BFMTV. Chaque matin, Philippe Gaudin prend le temps de s’arrêter sur certains évènements de l'actualité du...

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Le Top de l'After Foot : les supporters ont-ils pris le dessus sur les clubs ?Chaque jour, écoutez le Best-of de l'Afterfoot, sur RMC la radio du Sport ! L’After foot, c’est LE show d’après-match et surtout la référence des fans de football depuis 15 ans ! Les rencontres se prolongent tous les soirs avec Gilbert Brisbois et Nicolas Jamain avec les réactions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse d’après-match...

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »