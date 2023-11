Les futurs Pixel 9 de Google seraient conçus en partenariat avec Samsung

Le Google Pixel 8 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Si Google conçoit bel et bien ses propres processeurs depuis quelques générations pour ses smartphones Pixel, la firme américaine s’appuie en fait depuis sa première puce Tensor sur l’expertise de Samsung.

Une puce qui conserverait une finesse de gravure en 4 nm Selon le Maeil Kyongje, la puce Tensor G4 de Google profiterait notamment d’un meilleur processeur et serait connue sous le nom de code Zuma Pro. Le SoC serait également fabriqué avec le nouveau procédé de gravure SF4P en 4 nm de Samsung Foundry.

