Les fruits givrés : un nouvel âge de glace

Blockbusters des années 1970, les fruits givrés connaissent un nouvel âge de glace. Un brin vintage, surfant sur le tsunami des desserts trompe-l'œil qui fait chavirer la Toile : les voilà qui ressortent des congélos, tout beaux, tout neufs. Car ces néodesserts n'ont plus grand-chose à voir avec les citrons et oranges givrés industrieux de notre enfance, qui faisaient le buzz des bistrots à nappes à carreaux. Ils sont aujourd'hui exercices de style, objets de créativité, surprises du chef.

Pour preuve, Emmanuel Ryon, le cofondateur des boutiques Une glace à Paris – qui a raflé les titres de champion du monde de pâtisserie en 1990 et de meilleur ouvrier de France glacier en 2000 –, leur consacre un chapitre entier dans son livre Givré, qui déglace le genre. Pour la cheffe Anne-Sophie Pic, qui préface cet ouvrage, « la glace est révélatrice de tendance : elle dit ce qu'est devenue la pâtisserie en puisant dans des ingrédients non consensuels (les fleurs, les épices, le thé…)





Madamefigaro » / 🏆 9. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les maladies cardiaques en hausse pendant les fêtes : une clinique partage les bons gestes préventifsSelon une étude de l’American Heat Association, le risque d’infarctus augmente de 37 % pendant les fêtes de fin d’année. Pourquoi ? Et surtout, comment le prévenir ? Découvrez les conseils de la Mayo Clinique.

La source: topsante - 🏆 52. / 55 Lire la suite »

Les plastiques et les contaminants dans les alimentsLes plastiques peuvent être sources de contaminants dans les aliments en raison des substances chimiques qu'ils contiennent. Des réglementations existent pour contrôler l'utilisation de ces substances dans les matériaux en contact avec les denrées alimentaires.

La source: topsante - 🏆 52. / 55 Lire la suite »

Les applications Apple et les alternativesLes applications Apple n’ont généralement pas la cote à la rédaction, aussi bien Rappels, que Notes ou encore Calendrier et Mail. Et ce, pour plusieurs raisons : possibilités très limitées par rapport à la concurrence (pour Calendrier, Rappels, Notes et Mail, par exemple), fonctionnement parfois problématique (bugs de chargement des mails dans Mail, par exemple), dépendances des services Apple (iCloud pour la synchronisation, par exemple). Certains et certaines se contentent parfaitement des applications natives, et on les comprend, elles brillent souvent par une interface très simple et une prise en main aisée. D’ailleurs, nous sommes grands fans de Safari. Malgré tout, pour ce qui est du calendrier ou des notes, nous estimons qu’il y a largement mieux ailleurs, et notamment chez le studio. Celle-ci est devenue notre application de planning par défaut à la rédaction depuis un certain temps et après avoir essayé de nombreuses autres alternatives renommées.

La source: iPhonfr - 🏆 44. / 59 Lire la suite »

Les ingrédients à éviter pour faire pousser les cilsDécouvrez les ingrédients à éviter lorsqu'on choisit ses produits pour faire pousser les cils, selon un médecin.

La source: bibamagazine - 🏆 69. / 51 Lire la suite »

Les aides au logement pour les étrangers font débat dans le projet de loi immigrationLes aides personnalisées au logement (APL) versées aux étrangers sont un point de friction dans le projet de loi immigration. Les données manquent pour mesurer l'impact économique d'allocations conditionnées à une durée minimale de présence sur le territoire.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Les 31 pièces de joaillerie les plus extraordinaires dévoilées pour la fin d'annéeBijoux transformables, gemmes rares, diamants comme le Ritz, joyaux scintillants de mille feux, inspirations byzantines ou Art Déco... Voici les parures les plus fabuleuses qui font rêver instantanément.

La source: VogueFrance - 🏆 3. / 98 Lire la suite »