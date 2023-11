Les fraudes qui ont défrayé la chronique

Selon l'avis de Fisher Investments Europe, les publications financières que nous examinons relatent une myriade d'histoires sur les tactiques employées par les escrocs financiers. En 2020, Alistair Greig, directeur financier écossais, écope d'une peine de prison pour avoir coordonné une pyramide de Ponzi (système dans lequel les investisseurs initiaux sont rémunérés avec les fonds des nouveaux investisseurs à leur insu).

Son entreprise, Midas Financial Solutions, faisait miroiter aux investisseurs des comptes à intérêts élevés garantis, offrant de solides performances sans risque de perte. Pendant ce temps, Alistair Greig utilisait l'argent de ses clients pour financer un style de vie extravagant - achat de voitures de luxe, de résidences secondaires et de places de choix lors de nombreux matchs de football de Premier League. En début d'année, la police américaine a arrêté Raymond Brewer pour avoir dérobé plus de 8 millions de dollars à des investisseur





