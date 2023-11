Les Français inquiets pour leur sécurité après le passage à l'heure d'hiver

Bon nombre de Français appréhendent chaque année le passage à l'heure d'hiver. Principale conséquence de ce changement ayant eu lieu ce dimanche 29 octobre, le soleil se couche dorénavant entre 17 h 30 et 18 h. Ainsi, il fait nuit plus tôt et pour beaucoup de citoyens cela représente un danger supplémentaire.

Certains usagers se sentent plus vulnérables, notamment les cyclistes (89 %), les piétons (85 %) et les usagers de trottinettes électriques (82 %)", précise l'étude.

Les Français se passionnent pour les nichoirs et les oiseauxLes Français sont de plus en plus intéressés par les nichoirs et les oiseaux, et font tout pour les attirer. Les nichoirs sont devenus une nouvelle passion, avec de nombreux ateliers de création et inaugurations par des écoles, communes et associations. Chacun est invité à devenir "nichoiriste" et à observer la vie sauvage depuis chez soi. Une belle initiative pour aider la nature. Lire la suite ⮕

Selon les thérapeutes, voici les problèmes cachés les plus récurrents chez les couplesAu sein des différents couples, il y a certaines choses que l’on ne se dit parfois pas. Des thérapeutes nous révèlent les plus fréquentes. Lire la suite ⮕

Le Souvenir français : une association qui entretient les tombes des soldats morts pour la FranceL'association Le Souvenir français se mobilise pour entretenir les tombes des soldats morts pour la France, même lorsque plus personne ne peut le faire. Cette quête annuelle est un rendez-vous scrupuleusement tenu depuis 105 ans. Lire la suite ⮕

Inauguration de la résidence l'Oasis à Castelnau-le-LezCette résidence, idéalement conçue pour les étudiants et les jeunes actifs, se situe au pied de l’arrêt de tram 'centurion'. Pensée pour le 'bien vivre', l’Oasis propose des lieux de vie favorisant l’échange avec notamment un jardin central, une salle commune/ espace de coworking donc les murs intérieurs comme extérieur ont été habillés par l’artiste Atelier Galice (Audrey Chiono). Les acteurs du projet présents sur place L’inauguration de la résidence l’Oasis, s’est déroulée le jeudi 19 octobre à 12h. Rencontre avec les principaux acteurs des projets : M. Frédéric Lafforgue : Maire de Castelnau-le-Lez M. Philipe Rubio : Architecte du projet M. Laurent Romanelli : Président Groupe M&A M. Xavier Bringer : Directeur général Groupe M&A La cérémonie s’est tenue au sein de la résidence et avec pour toile de fond son îlot central végétalisé, qui est une véritable oasis. Pour Laurent Romanelli, président du groupe M&A : Une résidence, c’est le travail des équipes M&A qui co-construisent avec les élus, les collectivités, les entreprises et acteurs locaux, les artistes et les habitants. La particularité de ce projet : l’îlot central végétalisé, un lieu de fraîcheur et de rencontre. Mais également, une salle de coworking mise à disposition pour les résidents Lire la suite ⮕

Les Thermes de Saujon recherchent des bénévoles pour une étude sur les troubles anxieuxLes personnes intéressées participeront à une cure thermale offerte pour en étudier les effets Lire la suite ⮕

Var: au Muy, une association recense les anguilles pour les préserverVIDÉO - Dans le Var, au Muy, une association recense les anguilles présentes dans les cours d'eau. Elle vérifie ensuite leur état de santé, avec une technique de pêche qui n'est pas sans danger pour l'homme. Lire la suite ⮕