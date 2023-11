Les Français et leur retraite rêvée

Partir à la retraite, oui mais où? Au bord de la mer, à la campagne, en ville? Dans une maison individuelle, en coloc avec des amis, dans une résidence services? La deuxième édition du baromètre Ifop-Notre Temps*, en partenariat avec l’Assurance retraite, confirme la vision qu’ont les Français de la retraite rêvée.Le top des 5 régions où passer sa retraite, selon l'âge des personnes interrogées "Les gens vieilliront là où ils ont travaillé.

" Pierre-Olivier Lefebvre, délégué général du Réseau francophone des villes amies des aînés.Dans quel type de logement souhaiteriez-vous passer votre retraite (pour les actifs)? Vivre dans les prochaines années (pour les retraités)?"Les retraités veulent vivre dans un environnement où ils ont leurs repères." Frédérique Garlaud, directrice nationale de l'action sociale de l'Assurance retraiteÀ quel âge pensez-vous réfléchir à l'endroit ou à la région où vous passerez votre retraite? "Le premier des soutiens reste la famill

BFMTV: La sincérité de Marine Le Pen dans sa lutte contre l'antisémitisme jugée par les FrançaisSelon un sondage, 57% des Français estiment que Marine Le Pen est sincère dans sa lutte contre l'antisémitisme. 60% pensent également que le Rassemblement national avait sa place dans la marche contre l'antisémitisme.

LE_FİGARO: Après les inondations dans le Pas-de-Calais, les agriculteurs devant l’ampleur des dégâtsDe gros dégâts chez les agriculteurs suite aux inondations dans le Pas-de-Calais Des vaches qui produisent déjà 20% de moins de lait qu’à l’ordinaire, plus de 2500 hectares de culture sous l’eau... Toutes ces pertes auraient pu être évitées. ↓

LAMARSWEB: Une association israélienne aide les malades palestiniens à se rendre dans les hôpitaux israéliensYael Noy est la présidente de « The Road to recovery », une association israélienne de bénévoles qui conduisent les malades palestiniens des checkpoints à Gaza et en Cisjordanie jusqu’aux hôpitaux israéliens. Yael Noy s’occupe à plein temps de son association qui organise également des journées de loisirs pour les patients palestiniens et leurs familles.

ACTUFR: Adoption du projet de loi sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchésL'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchés. Malgré l'opposition, le projet de loi reçoit l'aval définitif des députés. Le gouvernement espère faire baisser les prix en rayons pour les consommateurs.

LATRİBUNE: 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondationsLe gouvernement français promet 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondations dans le Nord et l'Ouest de la France. Ce fonds vise à couvrir les pertes de récolte et d'investissement non couvertes par les assurances.

